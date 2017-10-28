Велосипедиста после съемки клипа в Краснодаре оштрафовали

За нарушения ПДД штрафы получили и его знакомые — двое водителей, которые перегородили дорогу для записи ролика.

«Видеозапись была выявлена в соцсетях. В связи с этим оперативно была проведена проверка. Водители трех автомобилей и велосипедист 25 октября около 17:20 ехали по Кубанской набережной в сторону парка 30-летия Победы. При этом двое водителей нарушили правила расположения автомобиля на проезжей части — один ехал по центру, второй — по крайней левой полосе. В их отношении были составлены протоколы об административном правонарушении. Каждого оштрафовали на 1,5 тыс. рублей. Кроме того, одного из них дополнительно оштрафовали за тонировку на 500 рублей. Велосипедиста оштрафовали на 800 рублей — за управление велосипедом, не держась за руль», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 21-летний житель Динского района попросил своих знакомых принять участие в съемке ролика. Полицейские выяснили, что водителями были мужчины 27, 32 и 36 лет, двое из них — жители Краснодара, один — Лабинского района.

Клип под названием «На велике по Краснодару, да с кайфом!» был выложен в соцсети.

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