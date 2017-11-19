Велосипеды жителей Адыгеи вор продавал в Краснодаре

В Адыгее перед судом предстанет житель поселка Энем. Его обвиняют в совершении 12 краж велосипедов.

В полицию поступил ряд заявлений о краже. Большинство преступлений было совершено в ночное время. Злоумышленник похищал велосипеды, оставленные на лестничных площадках многоквартирных домов. Украденное вор сбывал в Краснодаре. Общий материальный ущерб составил более 150 тыс. рублей.

Сопоставив факты, сотрудники уголовного розыска пришли к выводу, что кражи — дело рук одного лица. Вскоре сыщики задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний ранее судимый житель поселка Энем.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Тахтамукайский районный суд, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

Вернуться на ленту

Источник