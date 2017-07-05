Венгрия и «Газпром» договорились продлить «Турецкий поток»

Планируется, что газопровод будет проходить через Болгарию и Сербию.

Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и «Газпром» подписали соглашение о продлении газопровода «Турецкий поток».

Ожидается, что Венгрия будет подключена к магистрали к концу 2019 года. По его словам, маршрут через Болгарию и Сербию является более реалистичным решением, чем через Румынию или Хорватию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 23 июня в Анапе дал старт «Турецкому потоку». Под Анапой 7 мая начали укладку морской нити газопровода.

«Газпром» создал филиал South Stream Transport B.V. в Стамбуле для реализации проекта и координации работ по проекту газопровода «Турецкий поток». Министр энергетики РФ Александр Новак 10 марта заявил, что разрешения на строительство первых двух ниток «Турецкого потока» получены.

Совет Федерации в феврале одобрил закон о ратификации соглашения России с Турцией по проекту газопровода «Турецкий поток». Путин его подписал.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал соглашение с Россией по проекту. Дипломаты ЕС выразили обеспокоенность в связи c заявлениями Москвы и Анкары о возможном возобновлении проекта «Турецкий поток». «Газпром» в декабре 2016 года подписал контракт с Allseas Group на строительство первой морской нитки газопровода «Турецкий поток».

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