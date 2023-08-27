Венгрия может войти в еврозону в 2024 году

Венгрия присоединится к евро к концу 2024 года будет готов выйти на территорию.

Такой прогноз сделал Арпад Ковач, председатель Венгерского финансового совета, обладающего широкими полномочиями по контролю над развитием и исполнение государственного бюджета.

“Венгрия сможет соответствовать Маастрихтским критериям к концу 2024 года”, – сказал он в своем выступлении в Торгово-промышленной палате Фейера в Секешфехерваре.

Такие критерии установлены в Договоре о Европейском Союзе 1992 года и для вступления страны в еврозону. Речь идет о необходимых финансовых и экономических показателях. Они оценивают стабильность финансовой системы, уровень цен и стабильность валютного курса.

Ковач полагает, что к лету 2024 года рост потребительских цен в Венгрии может упасть до 3%, Государственный долг упадет ниже 70% ВВП, а дефицит бюджета составит около 2,9 процента. По его расчетам, рост валового внутреннего продукта Венгрии в этом году приблизится к 1%, а в следующем году этот показатель увеличится до 3,5-4%.