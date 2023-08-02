Венгрия отложила вступление Швеции в НАТО

В Венгрии членство Швеции в НАТО На внеочередной сессии парламента, инициированной оппозицией, голосование не состоялось из-за отсутствия кворума.

По сообщениям местной прессы, депутаты от правящей партии поддержали членство Швеции в НАТО. протестуя против внеочередного парламентского собрания, проведенного депутатами оппозиционной партии для утверждения присоединения, он не участвовал в собрании, перенесенном в связи с тем, что члены правящей партии, имеющей большинство, не присутствовали на собрании.

В заявлении министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сиярто от 11 июля о членстве Швеции в НАТО теперь говорится лишь о том, что это технический вопрос.

Венгрия объявила 28 июня, что сессия по ратификации членства Швеции в НАТО отложена до осенью.

Финляндия стала 31-м членом НАТО 4 апреля, а Турция и Венгрия еще не подтвердили членство Швеции в НАТО.

Венгерский министр Сийярто в своем заявлении от 5 июля отметил, что они будут находиться в постоянном контакте с Анкарой.

Ги та Он отметил, что если отношение Турции к членству Швеции в альянсе изменится, Венгрия не будет препятствовать вступлению какой-либо страны в НАТО.