Венгрия установила новые требования к российским туристам

Даша 05.10.2023 В мире

Венгрия предъявляет новые требования к российским туристам

Посольство России Венгрия в Москве требует от российских туристов предоставить информацию о цели использования выданной им шенгенской визы.

Об этом сообщает “Репортаж” со ссылкой на российскую прессу. Отмечается, что туристы ранее подтвердили свои планы чтобы посетить эту страну, купили билеты туда и обратно и забронировали отели.

Однако после возвращения из Венгрии туристы должны прийти в посольство и принять участие в собеседовании с консулом.

По этой причине было отмечено, что дипломатический корпус хочет убедиться, что туристы используют свои визы по назначению.

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