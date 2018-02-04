Вениамин Кондратьев: «Бескозырка» продолжает жить в сердцах молодых»

В Новороссийске 3 февраля в 50-й раз прошла Всероссийская патриотическая акция «Бескозырка». В ней принял участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На акцию пришли более 57 тыс. человек. Жители города-героя традиционно 3 февраля вспоминают подвиг советских солдат, в Новороссийске проводится историческая реконструкция высадки десанта под командованием Цезаря Куникова на Малую землю. Операция длилась 225 дней.

На проспекте Ленина состоялось масштабное шествие памяти героев к мемориалу «Малая земля». В составе колонны прошел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«75 лет назад на этой земле обычные люди сделали то, что врагу казалось невозможным и немыслимым. Куниковцы не отдали фашистам ни пяди, ни клочка этой земли, на которой мы стоим. Залог огромной победы — освобождение Новороссийска от немецких захватчиков», — отметил глава региона.

Вениамин Кондратьев добавил, что за полвека «Бескозырка» стала отдельной страницей в истории города. С каждым годом акция становится все более масштабной. В этом году на берегу у мемориала собралось свыше 57 тыс. человек. Матросы по традиции опустили бескозырки в Черное море.

Как отметил мэр города-героя Игорь Дяченко, сегодня очень важно показывать молодежи, какой ценой ковалась та победа. Акция «Бескозырка» — тому пример.

«»Бескозырка» продолжает жить в сердцах молодых, а значит, они будут знать и помнить героические и трагические страницы истории. И передадут ее последующим поколениям. До тех пор, пока жива память о героях, живы и мы как единый народ. Народ-победитель!», — цитирует Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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