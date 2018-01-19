Вениамин Кондратьев дал старт турниру по борьбе памяти Ивана Поддубного

На соревнования по греко-римской борьбе в Краснодар приехали 190 сильнейших атлетов из девяти стран мира. Турнир начался 19 января.

Его проводят с 1962 года. Это крупнейшие международные соревнования по спортивной борьбе в России.

Для кубанских борцов 2017 год оказался удачным на награды.

«Наши ребята, борцы, которые находятся в сборной России, завоевали 22 медали на соревнованиях разного уровня, и, безусловно, мы ими гордимся. И те мальчишки, которые только начинают заниматься борьбой, берут с них пример и очень хотят быть похожими на них. Борьба — это вид спорта для сильных. И в первую очередь борьба воспитывает силу духа, которая так нужна сегодня российским спортсменам, которые, невзирая на оголтелую травлю, продолжают тренироваться, выступать, бороться и побеждать. Я всем спортсменам желаю объективного судейства. Достойным я однозначно желаю первых мест», — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Уже прошли полуфиналы в пяти весовых категориях. Турнир памяти Ивана Поддубного продлится еще два дня. Посмотреть на схватки можно во дворце спорта «Олимп». По итогам соревнований будет сформирована сборная России, которая отправится на чемпионат Европы по борьбе.

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