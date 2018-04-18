Вениамин Кондратьев и Андрей Кикоть провели совещание о защите прав дольщиков

Заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть совместно с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым 18 апреля провел совещание по вопросам защиты прав граждан, вложивших деньги в строительство многоквартирных домов.

В работе совещания приняли участие начальник управления генпрокуратуры РФ в ЮФО Константин Сомов, прокурор края Сергей Табельский, председатель краевого суда Александр Чернов, руководитель управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по краю Виктор Колодяжный, замначальника ГУ МВД России по краю — начальник ГСУ ГУ МВД России по краю Дмитрий Демин, глава Краснодара Евгений Первышов.

На совещании отметили значительное число граждан, пострадавших в результате действий недобросовестных застройщиков. Заместитель генпрокурора РФ Андрей Кикоть, обозначая принимаемые меры по стабилизации ситуации в этой сфере, отметил необходимость создания действенных правовых механизмов решения сложившихся проблем, особенно в случае передачи недостроенных объектов инвесторам для завершения их строительства.

В связи с этим администрация края с учетом предложений прокуратуры доработала проект закона «О дополнительных мерах по защите прав пострадавших участников строительства многоквартирных домов на территории Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Краснодарского края».

В частности, в ходе совещания в законопроект предложили внести дополнительные нормы, предполагающие систему последовательных мер по восстановлению прав граждан, вложивших денежные средства в строительство многоквартирных домов. Так, расширены критерии признания недостроенных домов проблемными объектами, определен момент, с которого уполномоченный орган региона принимает меры по подбору нового инвестора-застройщика, определены сжатые сроки и порядок его привлечения, в том числе передачи прав на земельный участок с сохранением прав граждан, инвестировавших средства в строительство дома.

Помимо этого, внесено предложение об определении порядка официального опубликования сведений об объектах, строительство которых ведется в соответствии с законом и в пределах установленных сроков, с целью обеспечения граждан доступной и достоверной информацией о параметрах возводимого жилья — например, этажность и сроки.

На совещании высказали необходимость рассмотрения предложений и законодательного закрепления на ближайшей сессии ЗСК. Принято решение о разработке совместного документа по вопросу межведомственного взаимодействия при выявлении и пресечении фактов самовольного строительства, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник