Вениамин Кондратьев: Кубань становится круглогодичным курортом

По словам губернатора, сейчас практически все крупные отели стараются предлагать комплексные услуги оздоровительного туризма и туры, значительно снижая цены в межсезонье.

«Кубань становится круглогодичным курортом. В течение последних трех лет стабильно растет число туристов, приезжающих отдыхать в край в «низкий сезон». Только в прошлом году в этот период регион принял 2,6 млн отдыхающих», — сказал Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани привел примеры востребованности местных курортов. Всего будут работать более 170 экскурсионных и туристических маршрутов, которые проложены по территориям 26 районов края.

Для посещения в межсезонье будут открыты около 460 объектов турпоказа. Среди них – памятники истории, культуры, монументального искусства, объекты агротуризма, расположенные практически в каждом муниципалитете.

«Уверен, что в этом году Кубань сохранит уровень турпотока и к концу года примет не менее 16 млн отдыхающих, для этого есть все основания», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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