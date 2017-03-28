Вениамин Кондратьев: Кубани необходим курортный сбор

В Сочи 28 марта на совещании под председательством вице-премьера Виталия Мутко обсудили введение курортного сбора.

Как отметил заместитель председателя правительства, введение курортного сбора требует особого внимания.

«На фоне того, что зарубежные курорты активно применяют практику введения льгот и бонусов для российских туристов, мы, напротив, вводим дополнительные сборы. Этот механизм требует взвешенного подхода», — подчеркнул Виталий Мутко.

Кондратьев, в свою очередь, напомнил, что с инициативой введения курортного сбора выступил именно Краснодарский край.

«Для нас подобная мера — необходимость. Сегодня мы много говорим о развитии курортной отрасли региона, но оно невозможно без модернизации инфраструктуры, прежде всего коммунальной», — пояснил глава региона, отметив, что только на реконструкцию водопроводного хозяйства в курортной зоне требуется минимум 14,8 млрд рублей.

Губернатор подчеркнул, что край готов участвовать в федеральных программах по водоснабжению, но их нет. Он выразил надежду, что этот вопрос будет решаться в ближайшее время.

«Мы уже приняли решение о плановой замене ежегодно не менее 5% сетей в муниципалитетах за счет средств краевого бюджета. Но таким темпом понадобятся десятки лет, чтобы привести в порядок всю инфраструктуру», — сказал губернатор.

Поэтому, акцентировал Вениамин Кондратьев, для региона важна любая возможность получения средств для решения проблем с коммунальными системами курортов.

«Нашим муниципалитетам необходим курортный сбор. Сегодня количество отдыхающих совсем не пропорционально той сумме, которая поступает от туристической отрасли в бюджет», — цитирует Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев 26 августа 2016 года на заседании президиума Госсовета по вопросам развития туризма предложил ввести механизм курортного сбора, а полученные таким образом средства направлять в местные бюджеты. Мэр Геленджика Виктор Хрестин поддержал инициативу, назвав введение курортного сбора необходимой мерой.

Президент России Владимир Путин в сентябре 2016 года поручил правительству ввести курортный сбор до марта 2017 года. Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов 13 октября 2016 года предложил протестировать курортный сбор в пяти регионах России: в Ставропольском и Краснодарском краях, Крыму, Севастополе и на Алтае.

Кондратьев рассказал, кто и как будет платить курортный сбор и повлияет ли его введение на турпоток. Он заявил, что в крае планируют определять курортный сбор как налоговый платеж.

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