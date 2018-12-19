Вениамин Кондратьев: любая отрасль экономики необходима

Итоги работы за год подвели на расширенном заседании правления Торгово-промышленной палаты края. Его провел президент ТПП России Сергей Катырин.

На встрече Вениамин Кондратьев отметил, что благодаря поддержке объединения в этом году край смог представить свой инвестиционный потенциал на федеральном уровне. Год выдался урожайным на визиты зарубежных инвесторов — Краснодарский край в этом году посетили 34 делегации из 17 стран.

«Сергей Николаевич, в первую очередь вам слова благодарности. За то, что не оставляете регион, что позволяете нам позиционировать себя как успешный край, что предоставляете площадку, в том числе, торгово-промышленной палаты страны, для наших презентаций. Благодарен также за поддержку нашего бренда «Сделано на Кубани». Любая отрасль экономики необходима. И мы не можем замешкаться. Потому что даже между субъектами идет жесткая конкуренция, кто быстрее залезет на полку, которая от импорта освободилась. И каждый пытается, и каждый стремится. ТПП — это срез реальной ситуации. Сегодня не важно, какая отрасль экономики, в любой они донесут реальную ситуацию», — считает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Это крупнейшая палата по численности. И одна из крупнейших систем с точки зрения количества муниципальных палат, которые входят в краевую. Естественно, для нас чрезвычайно важно, как эта система работает, как она себя чувствует, какова отдача и что мы ждем от самой системы Краснодарского края», — пояснил Сергей Катырин.

На встрече также обсудили вопрос налоговых преференций для предпринимателей. В ходе заседания Вениамин Кондратьев рассказал, что на Кубани планируют снизить земельный налог для детских санаториев. По поручению губернатора соответствующий механизм проработают в нескольких городах и районах края.

«Вениамин Иванович, ну вот принят закон о налоге на имущество, связанный с кадастровой оценкой. Максимальная ставка — 2%. В некоторых регионах — 1,4%,1,5%. Вот у нас некоторые якобы патриотически настроенные начинают регистрироваться в других субъектах. Очень просят, убедительно просят предприниматели смягчить эту нагрузку бизнеса», — сказал председатель Ейской межрайонной торгово-промышленной палаты Петр Подставка.

«Сравнивать с другими субъектами неправильно, потому что стоимость земли в крае и других субъектах в разы отличается. Надо исходить из настоящей стоимости земли. А у нас дешевой земли в крае нет. Я готов к гибкой дифференцированной схеме подойти, рассмотреть. Вы знаете, что муниципальные образования и краевые могут в рамках определенного параметра варьировать ставку. Почему для санаториев высокая ставка? Вот здесь я согласен. Но я сказал четко, до тех пор будет налоговая преференция в тех санаториях, на тот период, пока они детей будут оздоравливать. Давайте подойдем категорированно, где-то будем исходить из реальности, гибкости, я сказал бы, для отдельных категорий, в том числе, может быть, для агропромышленных производств. Может быть, надо подумать над этим», — считает Кондратьев.

В рядах Торгово-промышленной палаты Краснодарского края насчитывается 5 тыс. человек. В следующем году кубанское отделение ТПП будет праздновать юбилей — 50 лет со дня основания в крае.

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