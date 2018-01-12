Вениамин Кондратьев: мы должны быть непримиримы к коррупционным проявлениям

Работники прокуратуры 12 декабря отмечают профессиональный праздник. В 1722 году в России впервые был учрежден пост генерал-прокурора.

В Краснодарском крае сейчас за порядком следят 1,2 тыс. сотрудников надзорного ведомства. С праздником их поздравил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он отметил принципиальность, с которой прокуроры защищают права граждан.

«Ни одна жалоба, ни одно обращение жителей края не остались без внимания. Более того, мы провели ряд личных встреч с жителями, со всеми, кто обратился за помощью в прокуратуру, в органы власти, и вместе попытались найти разрешение ситуаций и помочь в том или ином вопросе, который порой не решался годами. Здесь очень важно, чтобы мы вместе с вами были непримиримы к коррупционным проявлениям. Не важно, в какой сфере они находятся. Начиная от глав поселений, краевой администрации и заканчивая сотрудниками любых правоохранительных органов. Сегодня все понимают, что договориться не с кем. Когда у всех одна позиция, то мы имеем один большой результат. А вам, коллеги, упорства, мудрости в принятии решений, человечности, доброты в общении с людьми. Равнодушие мы должны полностью искоренить из своих рядов», — заявил глава региона.

«На системной основе пресекались нарушения при использовании государственного и муниципального имущества, при распределении земельного фонда, осуществлении закупок. В зоне постоянного внимания находились вопросы жилищно-коммунального хозяйства, долевого строительства, бюджетного, антикоррупционного законодательства. Главное — это каждодневный нелегкий труд наших сотрудников и, конечно, тесное взаимодействие с органами власти края», — сказал прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

В прошлом году прокуратурой края выявлено более 800 коррупционных преступлений. Также правоохранители помогли погасить 740 млн рублей долгов по зарплате. Благодаря прокуратуре на новый уровень вышла и работа с обманутыми дольщиками, подчеркнул председатель ЗСК.

«У ЗСК сложились уже давние конструктивные взаимоотношения с прокуратурой Краснодарского края. Уверен, что и впредь наше сотрудничество будет таким же плодотворным. Впереди у нас целый ряд значимых событий — выборы президента РФ, чемпионат мира по футболу. Нам предстоит большая работа. Убежден, мы достойно справимся с поставленными задачами», — отметил председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Во время праздника приняли присягу молодые сотрудники надзорного ведомства. В назидание каждому из них подарили Конституцию России и Кодекс этики прокурорского работника.

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