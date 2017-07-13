Вениамин Кондратьев: мы должны сделать всю дорогу к морю комфортной

Губернатор Кубани и председатель ГК «Автодор» 13 июля договорились о строительстве моста на джубгинской развязке.

Вениамин Кондратьев и Сергей Кельбах на автобусе проехали путь, где в прошлом году были многокилометровые пробки. Глава региона отметил, что сейчас ситуация на дорогах улучшилась. Техника ушла с трассы, убрали реверс. Но на подъезде к джубгинской развязке автомобили всегда попадают в затор. Вениамин Кондратьев неоднократно объезжал этот участок и был недоволен дорожными работами на трассе, ведущей к морю. Сергей Кельбах прилетел в Краснодарский край, чтобы лично изучить обстановку.

«У нас нет другого выхода, нужно делать всю дорогу от Краснодара к морю комфортной. Если мы будем делать ее различными участками, промежутками, то это не даст результата. Какой смысл тогда в этой современнейшей транспортной развязке? Сложно подъехать к ней, съехать с нее возможности нет. Давайте сделаем все-таки возможность, чтобы по ней можно было ехать с комфортом», — сказал Вениамин Кондратьев.

«Мост на подъезде к джубгинской развязке через М4 «Дон» 12 августа выходит из Главэкспертизы и тут же мы запускаем его в работу. А это значит, что там будет строительство фактически двух мостов. Строится новый мост и реконструируется старый. В результате там будет четырехполосное движение», — пояснил Сергей Кельбах.

«Огромная просьба все-таки по времени максимально усилиться, по количеству рабочих. В межсезонье мы должны успеть все. Может быть, в дневную смену, может быть, в ночную. Но у нас сезон — это вот та отсечка», — добавил губернатор Кубани.

Строительство нового моста начнется осенью этого года. Сейчас готовится вся необходимая документация.

«Мы очень внимательно относимся к мнению руководства Краснодарского края. Я лично — к вашему мнению. Потому что вы чувствуете себя здесь на земле, лучше, чем это чувствуется из Москвы. Поэтому, прислушиваясь, я корректирую свои действия. Я предлагаю, в конце сентября — начале октября торжественно открыть начало строительства. Это будет хороший сигнал для всех. О том, что они услышаны и работа начата. И зимой мы сделаем львиную долю работы», — отметил председатель ГК «Автодор».

«Мы должны быть услышаны теми людьми, которые за рулем. Услышали мы тех, которые больше всех переживают. На этом все. Мы договорились», — добавил глава Краснодарского края.

Во время объезда Вениамин Кондратьев и Сергей Кельбах обсудили и строительство северо-западного обхода Краснодара. Проектно-сметную документацию планируют разработать летом, подчеркнул Кельбах. Чтобы работы можно было начать уже в следующем году.

«Чтобы мы ни говорили, мы можем сделать хороший мост, Керченский, сделать хорошие подъездные пути к морю, великолепные. Но этот небольшой промежуток может создать большую проблему. Без транспортного обхода Краснодара, хорошо организованного и воплощенного в жизнь, мы не обойдемся», — сообщил Вениамин Кондратьев.

«Сегодня заглянули более внимательно на этот проект и, конечно, правильно его ввязать с М4 «Дон». Проектирование и подготовка конкурсных процедур в финансовом плане есть, они поддержаны министерством финансов и министерством транспорта. Я завтра вернусь, и буду подписывать договор на проектирование», — подытожил Сергей Кельбах.

Строительство северо-западного обхода — это первый этап. В планах — дорога Краснодар — Абинск — Кабардинка. Соглашение по этому объекту было подписано на сочинском форуме, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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