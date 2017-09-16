Вениамин Кондратьев на празднике в Краснодаре поздравил хозяев подворий с 80-летием края

Что происходит в эти минуты в «Баскет-холле» и на площади перед комплексом, рассказала Элина Касабова.

— Я думаю, вы слышите и видите, как здесь весело и шумно. Краснодарский край отмечает юбилей с размахом и местным колоритом. В куренях и подворьях поют и танцуют. На территории «Баскет-холла» собрались почти 4 тыс. гостей и участников большого праздника. Муниципалитеты края развлекают гостей, а также угощают блюдами местной кухни.

Юбилей края вместе с жителям региона отмечает сегодня и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Вместе с председателем ЗСК Владимиром Бекетовым и своими заместителями глава региона отправился по куреням, чтобы лично поздравить каждый район с 80-летием образования региона. Его встречали песнями и танцами.

«В крае живут люди 120 национальностей. Главное, жить в мире и согласии, уважать традиции и культуру друг друга. Краснодарский край — это наш общий дом», — сказал Вениамин Кондратьев.

Каждый район демонстрировал то, чем богата Кубань. Территория «Баскет-холла» в какой-то степени превратилась в город мастеров. Ремесленники прямо здесь делают свои поделки и учат этому других.

Сегодня со всех уголков «Баскет-холла» слышны признания в любви и поздравления Краснодарскому краю.

Также в данный момент идут последние приготовления к большому концерту.

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