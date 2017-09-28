Вениамин Кондратьев назвал имена новых вице-губернаторов

Должности новых заместителей главы администрации Краснодарского края будут занимать Алексей Копайгородский, Сергей Болдин, Василий Швец, Анатолий Вороновский.

Новых вице-губернаторов 28 сентября представил глава Кубани Вениамин Кондратьев на первой сессии шестого созыва ЗСК.

Сферу ТЭК и ЖКХ будет курировать Анатолий Вороновский, ранее занимавший пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона.

Бывший руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Василий Щвец стал вице-губернатором, отвечающим за развитие инвестиционной, промышленной политики, информатизации и связи, а также курортной и потребительской сфер.

Заместителем главы края по внутренней политике назначен Алексей Копайгородский, руководивший до настоящего момента департаментом внутренней политики администрации региона.

Вице-губернатором, курирующим имущественные отношения и природные ресурсы, стал Сергей Болдин. Он возглавлял департамент имущественных отношений Краснодарского края.

«Сегодня нужен прозрачный и слаженный механизм работы, этого просят и требуют жители края. Социально-экономический рост региона — наш приоритет. Ради этого мы и работаем», — цитирует Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первым заместителем главы Краснодарского края назначили Андрея Алексеенко. Ему передали полномочия вице-губернатора, курирующего строительную сферу.

Вернуться на ленту

Источник