Вениамин Кондратьев назвал имена новых вице-губернаторов

Должности новых заместителей главы администрации Краснодарского края будут занимать Алексей Копайгородский, Сергей Болдин, Василий Швец, Анатолий Вороновский.
Новых вице-губернаторов 28 сентября представил глава Кубани Вениамин Кондратьев на первой сессии шестого созыва ЗСК.
Сферу ТЭК и ЖКХ будет курировать Анатолий Вороновский, ранее занимавший пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона.
Бывший руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Василий Щвец стал вице-губернатором, отвечающим за развитие инвестиционной, промышленной политики, информатизации и связи, а также курортной и потребительской сфер.
Заместителем главы края по внутренней политике назначен Алексей Копайгородский, руководивший до настоящего момента департаментом внутренней политики администрации региона.
Вице-губернатором, курирующим имущественные отношения и природные ресурсы, стал Сергей Болдин. Он возглавлял департамент имущественных отношений Краснодарского края.
«Сегодня нужен прозрачный и слаженный механизм работы, этого просят и требуют жители края. Социально-экономический рост региона — наш приоритет. Ради этого мы и работаем», — цитирует Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», первым заместителем главы Краснодарского края назначили Андрея Алексеенко. Ему передали полномочия вице-губернатора, курирующего строительную сферу.
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