Вениамин Кондратьев: никто не будет бегать за застройщиком

Кубанские парламентарии приняли закон о дополнительных мерах защиты обманутых дольщиков. Изменения позволят не только помочь быстрее достраивать проблемные дома, но и не допускать появления новых.

Идея законопроекта — это совместная работа администрации Краснодарского края, прокуратуры и Законодательного собрания. Теперь недобросовестные застройщики напрямую рискуют своим имуществом, если не выполнят обязательства перед дольщиками.

«Я сегодня максимально понимаю людей, которые выходят с плакатами. Они ждут от власти реальных действий, реальных шагов. В законе предусмотрена норма. По ней, если в течение полугода после окончания срока ввода дома он не сдан в эксплуатацию, то нельзя переводить его из года в год. Есть право власти в законном порядке выйти с иском в суд и забрать право на земельный участок у недобросовестного застройщика, даже если на нем стоит уже возведенный дом в разной степени готовности. Он должен понимать, что никто не будет за ним бегать, уговаривать. Мы будем иметь возможность вовремя реагировать и вовремя вмешиваться, что сегодня принципиально важно», — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Аналогичных законов в субъектах на федеральном уровне нет. Первопроходцам всегда сложнее. У нас нет других вариантов, кроме взаимодействия. Проблему нужно решать. И это хорошее начало», — считает председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Также согласно новому закону, инвестор, который взялся достраивать многоэтажные дома за недобросовестными подрядчиками, в качестве компенсации может получить участок земли без торгов. Это позволит быстрее приступить к стройке и сдать в эксплуатацию проблемные объекты.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник