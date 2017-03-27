Вениамин Кондратьев обсудил с послом Японии возможное партнерство

Краснодарский край и Япония могут стать партнерами. Об этом 27 марта говорили губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоехиса Кодзуки.

Планируется, что на японско-российской встрече, которая пройдет в апреле в Москве, две стороны заключат меморандум. Это позволит развивать отношения между регионом и Японией в области культуры, спорта, экономики, науки и туризма. У Кубани и представителей азиатского бизнеса есть приоритетные направления для сотрудничества, отметил глава региона. Одно из них — сельское хозяйство.

«У нас множество различных возможностей. В первую очередь, обмен опытом и технологиями в выращивании риса, сои и бобовых. Мы сегодня — тот регион, который в прошлом году собрал 1 млн т риса. Для нашего края это второй раз тот прорыв, который был достигнут в советское время и сегодня мы идем по максимально интенсивному пути выращивания риса. Конечно, в первую очередь нам нужны тоже технологии, чтобы его было не просто много, чтобы он сохранил свое качество», — сообщил Вениамин Кондратьев.

Внешнеторговый оборот между Краснодарским краем и Японией сейчас небольшой. В прошлом году он составил около 29 млн долларов. В основном регион экспортировал злаки, топливо и нефтепродукты. Интерес японских бизнесменов к Кубани растет. Это еще раз говорит о том, что в крае создан благоприятный инвестиционный климат для ведения бизнеса.

«Одна из основных целей нашей бизнес-миссии заключается в поиске возможностей для укрепления японо-российского бизнеса в сфере сельского хозяйства. Я вижу, что есть много совпадений, интересов, возможностей. И конечно, я человек, который поддерживает содействие в вашем крае», — рассказал Тоехиса Кодзуки.

«Могу смело вас заверить, что у нас есть потенциал. Поэтому, конечно, любые способы, которые нам помогают достигать результативности в реализации, будем использовать. Для нас очень важен опыт Японии в альтернативной энергетике, возобновляемых источниках энергии. Мы используем передовой опыт Японии для того, чтобы мы не отстали. А найти партнеров, которые нам помогли бы не отстать, наверное, очень важно. Это сегодня мы и делаем» — прокомментировал глава региона.

Делегацию из Японии заинтересовали и курорты Краснодарского края, туристические направления, достопримечательности. Представители бизнес-миссии уже побывали в Сочи в феврале на Российском инвестиционном форуме, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», администрация Краснодарского края планирует подписать меморандум о сотрудничестве региона с правительством японской префектуры Ямагути.

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