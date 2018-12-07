Вениамин Кондратьев: патриотический парк — это инвестиции в будущее

В Краснодарском крае откроют военно-патриотический парк. Проект 7 декабря обсуждали на совещании у губернатора Вениамина Кондратьева.

Подобный комплекс есть в Москве. На Кубани площадка разместится в станице Старомышастовской Динского района. На территории будет несколько тематических зон. По мнению Вениамина Кондратьева, объект прежде всего станет местом притяжения для школьников и студентов всего региона.

«Площадь огромная, 145 га. На самом деле, это маленький городок. Он должен по-настоящему отвечать тем требованиям, которые мы ставим сегодня перед молодежью. Военно-патриотическое воспитание. Я думаю, он будет востребован, чтобы там получить те самые навыки, первые навыки и для военной профессии, и просто для ребят, которые в жизни хотят стать настоящими мужчинами. Настоящий дух защитника Отечества. Его надо воспитывать, формировать. В том числе, на примере героев, людей, которые будут заниматься там патриотической работой с молодежью. Нужно сделать так, чтобы прошли сборы между 10-11 классами. Уверен, это инвестиции в будущее, которые однозначно окупятся», — сказал Вениамин Кондратьев.

«Определились с 15 функциональными зонами на этих 145 га. Это авиационная составляющая центра, взлетно-посадочная полоса, стоянки самолетов, ангары. Комплекс воздушно-десантной подготовки с аэродинамической трубой для подготовки парашютистов, картодром, трасса мотокросса, площадка мотофристайла, площадка комплекса ГТО, полоса препятствий, скалодром», — отметил первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко.

В парке «Патриот» планируется разместить даже комплекс для первоначальной подготовки водолазов. Вениамин Кондратьев поручил в течение месяца разработать алгоритм по подготовке территории и последующему техническому оснащению. Проектные работы планируют закончить в следующем году.

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