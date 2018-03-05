Вениамин Кондратьев поблагодарил экс-прокурора края Анатолия Шкребца за годы службы

Заслуженный юрист России, Герой труда Кубани и экс-прокурор Краснодарского края Анатолий Шкребец издал книгу о своей работе.

Выпуск издания приурочили к 80-летию бывшего прокурора региона. Эту должность Анатолий Шкребец занимал 12 лет. На презентацию книги пришли губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, председатель Законодательного собрания Юрий Бурлачко и все, кто работал с Анатолием Шкребцом.

«Когда он стал прокурором края, страну лихорадило, правового поля вообще никакого не было, менялись эпохи, менялся строй, менялась страна — 90-е годы. Здесь только личность выходила на первый план. Анатолий Никитич, я хочу сказать вам огромное спасибо за тот крест, который вы вынесли на своих плечах, воспитали огромную плеяду тех, кто сегодня тоже ощущает эту внутреннюю ответственность за то, каким будет край, какой будет страна, за ту самую стабильность, социальную, экономическую и политическую. И теперь уже ваши ученики несут ответственность на своих плечах», — сказал Вениамин Кондратьев.

«Те традиции и устои, которые есть в деятельности сегодняшней прокуратуры Краснодарского края, я глубоко убежден, были заложены Анатолием Никитичем. Я знаю, Анатолий Шкребец и его команда уделяли особое внимание взаимодействию с ЗСК. И это дало возможность тогда и дает возможность сегодня нам быть уверенными, что совместными усилиями мы выдаем очень качественные нормативно-правовые документы», — отметил Юрий Бурлачко.

«Верность долгу и чести» — так называется книга. В ней собраны истории не только о профессиональном пути бывшего прокурора Краснодарского края, но и факты о личной жизни Анатолия Шкребца. Издание может быть по-настоящему интересным для студентов юридических факультетов, так как в нем описаны дела, над которыми работала прокуратура.

«Совсем недавно Анатолий Никитич отметил юбилей: 40 лет своей жизни он посвятил служению закону, служению прокуратуре России, 33 года из них он отдал прокуратуре Краснодарского края. Нет, наверное, на Кубани человека, который не знал бы Анатолия Никитича как честного, порядочного, доброго и хорошего человека», — сказал прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

«Здесь многие высказали свои слова благодарности за годы службы. И вот я хочу сказать, что это не моя заслуга. Это заслуга в основном тех коллективов, в которых я работал», — объяснил Анатолий Шкребец.

Все собравшиеся пожелали Анатолию Шкребцу не заканчивать творческую карьеру и написать еще одну книгу, чтобы передать опыт молодому поколению.

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