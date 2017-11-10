Вениамин Кондратьев поблагодарил кубанских полицейских за службу

В Краснодаре 10 ноября состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня образования органов внутренних дел.

В нем приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, начальник ГУ МВД России по краю Владимир Виневский, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, вице-губернатор Николай Долуда, главный федеральный инспектор по краю Алексей Ермаков, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.

По словам Вениамина Кондратьева, у советской милиции было великое прошлое — не менее великое настоящее и будущее у российской полиции.

«Самое главное, что есть у вас, — это сохранение связи поколений, преемственность. Это необходимо, чтобы совершенствовать мастерство, становиться сильнее. Чтобы максимально активно выражать свою гражданскую позицию, которая заключается в непримиримости к любому нарушению закона», — подчеркнул глава региона.

Кондратьев отметил, что сотрудники полиции Кубани по праву считаются одними из лучших в стране. Свой профессионализм они доказывали при проведении крупнейших международных событий: Олимпиады, Кубка конфедераций, Всемирного фестиваля молодежи. Правоохранители обеспечивают порядок в многонациональном крае, который ежегодно принимает до 16 млн туристов со всей страны.

«От жителей нашего края спасибо за службу! Опасную, трудную, с тысячами бессонных ночей, дежурств, спецопераций. Службу, в которой часто не хватает времени для главного — собственной семьи. Передайте слова особой благодарности тем, кто всегда ждет вас дома, обеспечивает надежный тыл», — добавил глава региона.

Владимир Виневский отметил, что для общества люди в форме — это символ порядка. По его словам, от работы полицейских зависит уверенность жителей края в собственной безопасности.

«Благодаря слаженной работе значительно уменьшилось количество преступлений, в том числе среди несовершеннолетних. Вы достойно выполняете свой профессиональный долг на Кубани и за ее пределами», — обратился Виневский к сослуживцам.

Юрий Бурлачко поздравил правоохранителей от депутатского корпуса.

«Уже давно 10 ноября вышло за рамки только профессионального праздника, его отмечают миллионы сограждан. Сотрудники кубанской полиции всегда на передовой. Нет сомнений, что сообща мы противостоим любым угрозам», — сказал спикер кубанского парламента.

Начальник УФСБ РФ по Краснодарскому краю генерал-лейтенант Игорь Колосов подчеркнул, что за 100 лет службой пройден славный героический путь.

«По вашей работе зачастую оценивают всю власть. В этом году было множество мероприятий, требующих работы на износ, и все было выполнено на уровне. Спасибо за достойную службу и низкий поклон ветеранам», — сказал Колосов.

Лучшим сотрудникам органов внутренних дел края вручили награды. Завершилось мероприятие праздничным концертом, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации отмечают 10 ноября. Кубанский казачий хор поздравит сотрудников МВД со сцены Кремлевского дворца.

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