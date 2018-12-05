Вениамин Кондратьев поблагодарил всех, кто голосовал за имена аэропортов

По итогам конкурса воздушная гавань в региональной столице будет именоваться в честь Екатерины II. Этот вариант поддержали больше 60 тыс. человек.

Аэропорт в Сочи назовут в честь космонавта Виталия Севастьянова, а комплекс в Анапе теперь станет носить имя заслуженного летчика-испытателя Владимира Коккинаки. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что такой проект — хороший способ сделать так, чтобы люди помнили свою историю через имена ее выдающихся деятелей.

«Конкурс вызвал живой интерес у жителей края. Сколько было дискуссий и мнений, сколько было названо действительно великих соотечественников! Считаю, что его цель достигнута: люди вспомнили нашу великую историю, победы и достижения выдающихся граждан России», — сказал Вениамин Кондратьев.

По всей России в конкурсе на новые имена участвовали 47 аэропортов. Голоса отдали 5,5 млн человек. На Кубани свое мнение высказали почти 270 тыс. жителей.

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