Вениамин Кондратьев подвел итоги года на Кубани

Доходы жителей Кубани в ближайшие три года должны вырасти. Такую задачу перед краевой и муниципальной властью поставил губернатор края.

Глава региона 26 декабря подвел итоги уходящего года. В большом зале краевой администрации собрались заместители губернатора, руководители министерств и ведомств, главы районов, депутаты ЗСК.

Для Кубани 2017 год был во многом успешным, отметил Вениамин Кондратьев. Положительной динамики достигли во всех основных отраслях: промышленности, строительстве, сельском хозяйстве. Консолидированный бюджет составил 250 млрд рублей. Высокие показатели в экономике края должны отражаться и на жизни кубанцев, подчеркнул губернатор. Это повышение доходов и создание комфортной социальной среды.

«Оценку не должны ставить мы с высокой трибуны. Жители края должны отмечать, что на самом деле есть этот рост у них в карманах. В зарплате. В улучшении качества жизни. Мы все должны сделать так, чтобы зарплата у жителей края была не меньше среднероссийского уровня, а то и больше. Мы — экономически сильный регион, мы — сытый регион, мы — успешный регион. Это задача для всех. По большому счету тогда нет смысла говорить о каких-то рывках в экономике», — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Также одной из главных задач, по словам губернатора, остается развитие промышленности. На Кубани достаточно ресурсов, чтобы создавать производства. Для этого необходимы привлекательные инвестиционные условия и правильно расставленные приоритеты.

«Сохранили площадки, оставшиеся от бывших заводов. Теперь не отдайте их под строительный бизнес, как это у нас делается. Отдайте под то, что завтра будет давать экономические дивиденды региону. Это, конечно, промышленные предприятия. Никто не говорит про тяжелую промышленность. Мы говорим про легкую, про перерабатывающую промышленность, про станкостроение. Все это мы имели и сегодня никто не мешает к этому вернуться», — добавил Кондратьев.

«Помимо законотворческой, большое внимание уделялось контрольной деятельности. Комитетами Заксобрания проведены 28 проверок соблюдения исполнения действующего законодательства. В итоге 17 из них заслушаны на сессиях, по ним приняты соответствующие постановления», — сообщил председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Говорили также о модернизации жилищно-коммунального хозяйства. В следующем году в Краснодарском крае должны обновить не менее 5% коммунальных сетей. Особое внимание уделят и системе здравоохранения. На новое медицинское оборудование выделят 1 млрд рублей.

О том, каким видит будущее Кубани губернатор региона, смотрите 26 декабря в итоговом интервью на «Кубань 24» в 20:30.

Вернуться на ленту

Источник