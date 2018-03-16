Вениамин Кондратьев пообщался с учителями школы № 23 поселка Гайдук

Глава Кубани 16 марта посетил школу перед торжественным открытием корпуса для начальных классов, рассчитанного на 400 мест.

Вениамин Кондратьев заглянул в каждый класс. Для учеников здесь оборудованы просторные кабинеты, спортивный и хореографический залы, закуплено интерактивное оборудование.

На возведение нового корпуса потратили свыше 360 млн рублей. Это средства из федерального, краевого и местного бюджетов.

«Вам очень повезло, потому что вы попали в современнейшую школу. Очень комфортную, удобную для того, чтобы делать первые профессиональные шаги в своей учительской карьере. Именно в карьере, я считаю, потому что быть учителем — это очень почетно и ответственно. И теперь нужно соответствовать этим аудиториям, этому уровню. И я на самом деле хотел бы, чтобы у вас все получилось», — обратился к учителям губернатор.

Школа № 23 — одна из старейших в Краснодарском крае. В прошлом году она отметила 100-летний юбилей. Новое учебное заведение ждали и ученики, и родители. Как отметили краевые власти, это очередной шаг в большой перезагрузке образовательной системы Кубани.

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