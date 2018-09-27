Вениамин Кондратьев посетил церемонию закладки храма на территории КубГУ

Место под строительство храма в честь святых Кирилла и Мефодия 26 сентября освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В торжественной церемонии закладки камня приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

«Замечательно, что в XXI веке мы возвращаемся к нашим истокам. Хорошо, что на Кубани при университете будет существовать храм, посвященный двум людям, которые заложили основы всякому знанию. Я очень надеюсь, что многие студенты, профессора и преподаватели в этом храме обретут опыт молитвы», — сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Глава РПЦ подарил вузу икону с образом Божией Матери для будущего храма, после чего вместе с Вениамином Кондратьевым и Владимиром Устиновым посадил дерево в память об освящении закладного камня.

Храм в честь святых Кирилла и Мефодия собираются выполнить в древнерусском стиле.

Фоторепортаж с церемонии закладки храма смотрите здесь.

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