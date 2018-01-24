Вениамин Кондратьев посетил многодетную семью из Каневского района

Приглашение в гости к семье Бузиновских глава региона получил от их дочери Анастасии. Приехать к ним школьница попросила во время губернаторской елки.
Сегодня у Бузиновских нет собственного жилья. Они начали возводить дом, однако нет возможности закончить строительство. Работает только глава семейства, мать находится в декретном отпуске с двумя детьми.
«Социальные выплаты они получают. До недавнего момента получали выплату на третьего ребенка, но по достижении трех лет, соответственно, выплата была прекращена», — сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.
«Условия для того, чтобы они смогли достойно жить, должны создать мы. И совсем не в выплатах вопрос. Выплаты — это само собой разумеется. А вот то чтобы комфорт жизни они сами себе создали, здесь мы должны постараться», — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Глава региона поручил оказать помощь многодетной семье из Каневского района в строительстве собственного дома. В свою очередь, Бузиновские пообещали обязательно пригласить его на новоселье.
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