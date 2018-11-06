Вениамин Кондратьев посетил празднование юбилея военного авиаучилища

Авиационная группа «Стрижи» продемонстрировала фигуры высшего пилотажа. Сверхзвуковые истребители Миг-29 устроили в небе настоящее шоу.

Выступление приурочили к 80-летию Краснодарского высшего военного авиационного училища имени Серова. Это главная база в России, где готовят военных пилотов. Поздравить училище с юбилеем пришел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Для того, чтобы все наши планы и мечты сбылись, должно быть просто мирным небо над нашими головами. Это мирное небо обеспечивают и выпускники краснодарского летного военного училища. Даже ценой собственной жизни. Высокий профессионализм, воинская доблесть, честь свойственна всем выпускникам краснодарского летного училища. И подтверждение тому со времен его создания — 137 героев Советского Союза являются выпускниками училища. Эти великие традиции нашего офицерства жили, живут и будут жить в нашем училище», — сказал губернатор.

За все время работы училища подготовлено более 27 тыс. авиационных специалистов. В честь праздника краснодарцы смогли не только попасть на военный аэродром, но и посмотреть выставку боевой техники. В некоторых самолетах можно было даже посидеть в кабине пилота.

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