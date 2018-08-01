Вениамин Кондратьев посетит предприятия и соцобъекты в Тбилисском районе

Губернатор Краснодарского края также встретится с активом муниципалитета.

По результатам комплексной оценки социально-экономического развития Тбилисский район входит в группу территорий с уровнем развития ниже среднего. За последние пять лет его позиции улучшились: с 29-го места муниципалитет поднялся на 27-е.

В структуре базовых отраслей преобладают промышленность, сельское хозяйство и розничная торговля. Доля промышленности в общекраевых объемах составляет 1,5%, основная составляющая — обрабатывающие производства и пищевая продукция, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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