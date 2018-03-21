Вениамин Кондратьев посетит Приморско-Ахтарский район

Губернатор Кубани 21 марта проведет заседание оперативного штаба по охране и контролю за пользованием водными биоресурсами.

На встрече рассмотрят вопросы сохранения водных биологических ресурсов и развития рыбохозяйственного комплекса региона, а также проблемы расчистки лиманов и незаконного вылова рыбы.

Участие в совещании примут представители правоохранительных и надзорных органов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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