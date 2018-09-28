Вениамин Кондратьев поздравил банк «Кубань Кредит» с 25-летием

На торжественном мероприятии губернатор Краснодарского края вручил грамоты и благодарности руководителям региональных подразделений и лучшим сотрудникам банка.

Глава региона подчеркнул, что «Кубань Кредит» — один из самых стабильных банков не только региона, но и всей страны.

«За 25 лет изменялась экономическая ситуация, изменилась страна, но «Кубань Кредит» продолжает чувствовать себя уверенно. Он и сегодня успешно инвестирует в необходимые для региона отрасли экономики», — обратился к присутствующим Вениамин Кондратьев.

Банк работает на финансовом рынке края с 1993 года. Помимо выдачи кредитов и займов физическим и юридическим лицам, организация участвует в благотворительных программах, является участником системы обязательного страхования вкладов физлиц, реанимирует предприятия, оказавшиеся на грани банкротства.

По словам председателя Наблюдательного совета КБ «Кубань Кредит» Виктора Бударина, впереди у банка много планов, в том числе по дальнейшему расширению.

«Сегодня у нас знаменательный день. Мы начинали как небольшая кредитная организация. Сегодня же у нас трудятся 2,5 тыс. человек, банк представлен в четырех регионах России, работают 76 офисов», — отметил Бударин.

В конце мероприятия для гостей прошел праздничный концерт, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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