Вениамин Кондратьев поздравил Дмитрия Медведева с днем рождения

Губернатор направил в адрес премьер-министра РФ телеграмму.

Дмитрию Медведеву 13 сентября исполнилось 52 года.

«В непростое для России время хочу пожелать вам, в первую очередь, сил и твердости духа, успехов в реализации намеченных планов. Пусть ваш колоссальный опыт государственного управления, политическая мудрость и стратегическое мышление и впредь способствуют укреплению нашей страны», — говорится в поздравлении.

Кондратьев поблагодарил Медведева за неизменное внимание, уделяемое Краснодарскому краю.

«Во многом благодаря этому Кубань сейчас в числе лучших, стабильных регионов России, где самые амбициозные проекты всегда претворяют в жизнь. Будь то решение острых социально-экономических проблем, реализация инициативы «городская среда», выход АПК региона на качественно новый уровень», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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