Вениамин Кондратьев поздравил кубанцев с Новым 2017 годом

С наступающим Новым годом жителей Кубани поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Дорогие земляки! Уходит 2016 год. Кубань смогла сохранить крепкие позиции и добиться определенных успехов в экономике региона. Мы вместе одержали уникальную победу — взяли тот самый, заветный 1 млн т кубанского риса. Наши селяне обеспечили вкусным хлебом не только свой край — кубанский каравай и в этом году один из самых больших в стране. Свой рекорд установили и курорты Краснодарского края, почти 16 млн человек со всех уголков страны приехали к нам отдохнуть и поправить свое здоровье. Это всего лишь три небольших штриха к портрету нашего края в уходящем году.

В этих победах есть заслуга каждого из вас, дорогие мои земляки. Я благодарен вам за каждодневный, добросовестный, кропотливый труд на благо всего края. Мне близка позиция активных, неравнодушных людей, тех, кому не все равно, в каких станицах и городах, в каком регионе мы будем жить завтра.

Все мы строим планы на будущий год. Кому-то нужно отвести ребенка в детский сад, в школу, в спортивную секцию, поехать вместе с детьми в отпуск к морю или решить жилищный вопрос. Для меня как для губернатора из этих повседневных проблем ваших семей и будет складываться большая политика края в следующем году. Работа на благо каждого из вас и всего нашего региона является для меня основной целью. Уверен, вместе нам по плечу любые задачи. Ведь реализованная мечта — это всего лишь хорошо продуманный путь к достижению цели. Я хочу, чтобы год, который уже на пороге, был добрее к каждому из нас, чтобы все задуманное нами сбылось.

Желаю финансовых успехов, профессионального роста, пусть у вас больше время остается для близких. Согласия и мира каждой семье, крепкого здоровья и благополучия вам. Простого человеческого счастья. Пусть будет щедрой и процветающей наша родная Кубань. С Новым годом, с новым счастьем, друзья!» — сказал Вениамин Кондратьев.

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