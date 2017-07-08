Вениамин Кондратьев поздравил кубанцев с Днем семьи, любви и верности

Губернатор Кубани 8 июля написал поздравление в своем микроблоге в Twitter.

«Семья, любовь, преданность и поддержка родных — одни из самых важных ценностей, что могут быть у человека. Берегите и любите своих близких, дорожите своими семьями. С праздником!», — говорится в сообщении Кондратьева.

В России День семьи, любви и верности отмечают с 2008 года. Праздник приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии, которые являются покровителями семьи и брака в православной традиции.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в храмах Краснодарского края в день Петра и Февронии пройдут службы.

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