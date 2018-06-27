Вениамин Кондратьев поздравил молодежь Кубани с праздником

В России 27 июня отмечают День молодежи. Губернатор Краснодарского края обратился к молодым людям с поздравительным словом.

«Я всегда говорю: молодежь — наше будущее, и каким оно будет, зависит от нас. Кубанские юноши и девушки — самые талантливые, умные, активные. И мы стараемся максимально оказать им поддержку и направить эту огромную энергию в нужное русло. С праздником, молодежь Кубани! Вы — сила! Уверен, вы добьетесь больших успехов на благо своей малой Родины и всей России», — написал глава региона в своем микроблоге в Twitter.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник