Вениамин Кондратьев поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Предстоятелю Русской православной церкви 20 ноября исполнилось 72 года. Губернатор Кубани направил главе РПЦ правительственную телеграмму.

Кондратьев отметил, что благодаря мудрости и авторитету патриарха Русская православная церковь стала еще более активным участником общественных процессов, направляя свою деятельность на укрепление гражданского мира и согласия, проведение межрелигиозного диалога.

«Вы снискали глубокое уважение и благодарность россиян за подвижничество, неугасимое стремление утверждать людей в вере и добре, заботу о нравственном состоянии подрастающего поколения. Вы являетесь духовным ориентиром и поддержкой для миллионов жителей нашей страны», — говорится в поздравлении.

Губернатор поблагодарил Кирилла за постоянное внимание и теплое отношение к Краснодарскому краю. По словам Вениамина Кондратьева, патриаршие визиты оставляют самые светлые впечатления в сердцах верующих и духовенства Кубанской митрополии. Он отметил, что в регионе, где живут люди разных национальностей, православная церковь выполняет важнейшую миссию по укреплению мира и согласия. На Кубани строятся новые храмы, общество все больше возвращается к своим истокам, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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