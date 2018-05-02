Вениамин Кондратьев поздравил с юбилеем Валерия Гергиева

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 2 мая поздравил художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева. Российскому дирижеру исполнилось 65 лет.

«Яркая творческая личность, невероятно талантливый человек, вы всю душу и сердце вкладываете в дело сохранения и развития российской культуры! С вашим именем связана целая эпоха в истории оркестра Мариинского театра, которому вы отдали 20 лет жизни», — говорится в тексте поздравления.

Вениамин Кондратьев также отметил, что творчество мастера любят и ценят во всем мире.

«Уверен, впереди у вас еще много непревзойденных проектов. Желаю вам долгих лет жизни, вдохновения и творческих успехов, благодарных зрителей и талантливых учеников!» — цитирует главу региона пресс-служба администрации Краснодарского края.

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