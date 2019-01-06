Руководитель региона 6 января поздравил кубанцев с наступающий праздником.

«От всей души поздравляю жителей Кубани с наступающим Рождеством Христовым. В этот светлый праздник желаю каждому семейного благополучия и добрых помыслов. Пусть Господь оберегает наш общий дом — нашу Кубань, а ангел-хранитель помогает вам и вашим близким во всех делах», — написал губернатор в своем микроблоге в Twitter.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», общественный порядок в Рождество на Кубани будут охранять более 3,5 тыс. полицейских.

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