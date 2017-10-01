Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Международным днем пожилых людей

Международный день пожилых людей отмечается ежегодно 1 октября по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1991 года.

«Во всем мире сегодня отмечают день пожилых людей. Они знают так много о жизни, обладают мудростью, опытом, добротой. Не забывайте о своих близких и берегите их. Пусть каждый будет окружен теплом и заботой», — подчеркнул глава края.

В городах и районах Кубани проходят торжественные приемы ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда. Местные власти и представители общественных организаций поздравляют земляков-юбиляров на дому.

Специально к празднику организованы экскурсии для пожилых людей по памятным местам, посещение краеведческих музеев и картинных галерей. Кроме того, гражданам, состоящим на социальном обслуживании, вручат поздравительные открытки, цветы, продуктовые наборы, сладкие подарки, сувениры.

На Кубани проживает 6 тыс. 500 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе инвалидов и участников войны, 1 тыс. 500 тружеников тыла, 357 тыс. ветеранов труда. Помощь пожилым людям и инвалидам оказывают 95 учреждений социального обслуживания. Ежегодно услуги в них получают около 300 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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