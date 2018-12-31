Об итогах уходящего года и планах на 2019-й глава региона рассказал в обращении к жителям края.

«Все мы с вами хотим простого человеческого счастья. Но я уверен, что у нас с вами есть одна общая большая мечта: чтобы наш край был крепким, сильным, процветающим. В уходящем году мы хорошо потрудились: сохранили стабильность, добились роста во всех отраслях экономики», — сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор отметил, что Кубань вновь собрала рекордный урожай зерна и подтвердила статус ведущего аграрного региона страны. Рекордным год стал и для курортов Краснодарского края — они приняли почти 17 млн отдыхающих.

«Наш край недаром называют самым гостеприимным регионом России. Мы на самом высоком уровне провели матчи чемпионата мира по футболу, и это наш общий успех, наша общая заслуга», — считает Кондратьев.

Глава региона поблагодарил жителей Кубани за труд и поддержку, веру в край и страну.

«Мы вместе делим радость побед и поддерживаем друг друга в период испытаний. В этом году мы пережили серьезное наводнение. Хочу сказать огромные слова благодарности всем, кто откликнулся на эту беду. Всем, кто восстанавливал дома, мосты, дороги. Ваше неравнодушие дорогого стоит», — заявил Кондратьев.

Губернатор пожелал здоровья, мира, благополучия жителям Кубани.

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