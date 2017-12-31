Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Новым годом

Об итогах года уходящего и перспективах наступающего в обращении к кубанцам сказал губернатор Краснодарского края.

«Дорогие земляки!

Завершается 2017 год. Он был особенным для края. Юбилейным. К своему 80-летию Кубань подошла экономически стабильной, крепкой, сплоченной, сильной. Наша экономика развивается. Многие отрасли показывают рост выше, чем в среднем по стране. Мы снова собрали рекордный урожай, приняли огромное количество туристов, впервые за долгое время нарастили темпы в промышленности, за которой видим будущее экономического роста нашего региона. Мы построили восемь новых школ, и уже в следующем учебном году в них начнут учиться наши дети. На 2018 год запланировано строительство еще десяти школ. Конечно, хочется большего. Нашему краю нужно больше больниц, детских садов, школ, дорог, парков, хорошего, обустроенного и доступного жилья. Все это мы будем делать и к этому будем стремиться в следующем году. Наши достижения, наши рекорды — это лучший способ выразить любовь к родному краю, к родному земле.

Я часто слышу, что Кубань называют житницей и здравницей России. Но для меня наша Кубань — это, в первую очередь, великая труженица. Все вместе мы одной большой семьей стараемся, стремимся сделать наши города, станицы, хутора и наш край красивее и лучше. Я искренне благодарен вам за ваш труд, дорогие земляки. За ваше стремление и за ваше созидание, неуспокоенность, активную жизненную позицию, искреннюю заботу о родном крае.

Дорогие друзья! В новогоднюю ночь каждый мечтает о простом человеческом счастье, чтобы в доме всегда были мир, благополучие и, конечно, достаток. Чтобы дети росли здоровыми и успешными. Чтобы наши родные и близкие не болели. Пусть в наступающем Новом году это настоящее счастье придет в ваши семьи, в ваши дома. Пусть этот год будет добрым для всех нас, для нашей любимой Кубани и России. С праздником! С наступающим Новым годом!», — сказал Вениамин Кондратьев.

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