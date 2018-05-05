Вениамин Кондратьев поздравил журналистов Кубани с профессиональным праздником

Глава региона отметил, что в крае живет и работает одно из самых крупных журналистских сообществ в России.

В этом году кубанской журналистике исполняется 155 лет.

«Мы по праву гордимся богатой историей региональных СМИ, талантливыми публицистами, корреспондентами, редакторами, которые каждый день трудятся в редакциях по всей Кубани. Настоящие мастера своего дела, вы вносите существенный вклад в развитие лучших традиций кубанской журналистики. В ваших репортажах, новостях, сюжетах и телепрограммах, как в зеркале, отражается вся наша жизнь, дух эпохи, настроения жителей края», — сказал Вениамин Кондратьев.

Он также добавил, что кубанские журналисты — неравнодушные люди, искренне переживающие за родной край, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«Вы ближе всех к своим землякам, знаете их проблемы, помогаете выстраивать конструктивный диалог между обществом и властью. Спасибо за ваш профессионализм», — отметил глава региона.

Он пожелал представителям СМИ творческих успехов, благодарных читателей, зрителей и слушателей.

В регионе зарегистрировано 747 средств массовой информации, на территории края располагаются 188 редакций электронных периодических изданий.

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