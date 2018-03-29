Вениамин Кондратьев пригласил посла Испании на Кубань

В рамках рабочего визита в Москву губернатор Кубани Вениамин Кондратьев встретился с послом Испании Игнасио Ибаньесом. Общение прошло на площадке Торгово-промышленной палаты РФ.

Глава региона обсудил с послом перспективы сотрудничества Кубани и Испании. Краснодарский край готов к совместной работе с Королевством в сфере АПК. Отдельно на встрече затронули вопросы подготовки к чемпионату мира по футболу. На время матчей испанская сборная разместится в краевой столице на базе академии ФК «Краснодар».

«Наши спортсмены, представители профильных организаций уже были на месте, в Краснодарском крае, и смогли высоко оценить созданные там условия. Они просто великолепные, я надеюсь, нашим спортсменам там будет комфортно», — сказал чрезвычайный и полномочный посол Испании в России Игнасио Ибаньес.

«Для вас вопрос № 1 — где и в каких условиях будет жить и тренироваться сборная Испании. Могу смело заверить, что жить они будут в очень комфортных, современных условиях, а территория будет находиться под надежной охраной. Безопасность мы гарантируем. В целом, что касается чемпионата мира по футболу, мы максимально готовы, чтобы в Краснодарском крае эти матчи прошли на высочайшем уровне», — заявил Вениамин Кондратьев.

«Я предполагаю, что во время проведения футбольных матчей в России у нас появится возможность рассказать о Краснодаре компаниям и предпринимателям из Испании», — отметил чрезвычайный и полномочный посол Испании в России Игнасио Ибаньес.

Как признался посол Испании, он сам еще не посетил ни одного российского региона, кроме Москвы. Вениамин Кондратьев выразил надежду, что Краснодарский край станет одним из первых в списке. Губернатор пригласил посла Испании лично оценить инвестиционный потенциал Кубани и убедиться в гостеприимности и открытости края.

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