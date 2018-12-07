Вениамин Кондратьев принял участие в литургии в честь святой Екатерины

Православные 7 декабря отмечают День Екатерины Александрийской, которая считается покровительницей Краснодара и Кубани.

На службу в Кафедральный собор Краснодара, который носит имя великомученицы, съехались верующие со всего края. В божественной литургии также принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Хочу пожелать всем вам стойкости и силы духа — это всегда и во все времена было главным оружием нашего народа. Если мы будем следовать заветам наших предков, хранить традиции, культуру, веру и передавать их своим детям и внукам, наш край останется крепким и стабильным», — сказал Кондратьев.

По легенде, Екатерина Александрийская проповедовала учение Иисуса Христа, и за это римский император Максимин приказал ее казнить. Считается, что святая помогает во время трудных родов, также своей покровительницей ее называют философы, преподаватели и ученики.

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