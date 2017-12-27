Вениамин Кондратьев принял участие в заседании Государственного совета

Владимир Путин отметил инвестиционную привлекательность Краснодарского края. Глава государства 27 декабря в Москве провел заключительное в этом году заседание Госсовета.

Главным вопросом стало улучшение условий для ведения бизнеса в регионах. Участие в обсуждении принял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. По словам президента страны, в создании благоприятного инвестклимата важны успешные практики российских регионов. Согласно рейтингу Агентства стратегических инициатив, Кубань второй год находится в десятке лидеров.

В свою очередь, Вениамин Кондратьев выступил с предложением усилить контроль над естественными монополиями. Нередки случаи, когда энергоснабжающие компании затягивают сроки подключения к инженерным коммуникациям.

«Инвестиционный климат формируют органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления. В чем здесь нужна поддержка? Об это этом Андрей Сергеевич уже говорил, очень активно влияют на инвестиционный климат естественные, государственные монополии в виде энергоснабжающих, ресурсоснабжающих предприятий. Подчас для нас очень важны и сроки подключения, и лимиты. Второй момент очень важен. Это территориальные органы федеральных министерств и ведомств. Они тоже формируют инвестиционный климат. И вот огромная просьба: в рейтинг, который проводит АСИ, включить деятельность и антимонопольных, и федеральных естественных монополий, деятельность региональных энергоснабжающих, ресурсоснабжающих организаций, деятельность территориальных органов министерств и ведомств. Для нас это принципиально важно, тогда мы будем, по крайней мере, наравне. Мы пытаемся, стараемся, а есть та заноза, которую где-то не видно, но порой она очень существенна. Здесь просим вашей поддержки», — сказал Кондратьев.

«Хорошее, правильное предложение. Я согласен, действительно от того, как работают естественные монополии на территориях, их предприятия, от того, как работают территориальные органы федеральных ведомств, многое зависит. В известной степени это ограничение в деятельности региональных команд. Это правда. Я прошу это учесть при разработке общей оценки того, что происходит в регионах. Это абсолютно верно», — заявил Владимир Путин.

По итогам года в регионе ожидают 470 млрд рублей инвестиций. Это на 40 млрд больше, чем в 2016-м. Во многом это стало возможно за счет действующей в регионе системе поддержки предпринимателей, в том числе субсидированию и налоговым льготам.

«Для нашего региона важен не только инвестор, который придет. Для меня принципиален наш внутренний инвестор, который тоже должен поверить в экономику региона и тоже в нее инвестировать. Создавая комфортные условия, мы создаем будущее экономики края. Самое главное, что эти шаги позволят нам гарантировать устойчивый рост благосостояния жителей. Для меня и для всей команды администрации края это приоритет», — добавил губернатор.

В этом году в крае выдано больше 360 льготных займов. Из гарантийного фонда бизнесмены получили поручительств на 623 млн рублей.

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