Вениамин Кондратьев проведет рабочий день в Москве

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 8 февраля примет участие в заседании оргкомитета по подготовке и проведению XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

На совещании обсудят организационные вопросы и культурную программу фестиваля, сообщает пресс- служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в феврале 2016 года было принято решение провести Всемирный фестиваль молодежи и студентов — 2017 в России. Среди городов-претендентов на проведение мероприятия оказался Сочи. Президент России Владимир Путин поручил приспособить олимпийские объекты Сочи к проведению этого фестиваля. Международный подготовительный комитет по проведению фестиваля молодежи и студентов в Венесуэле 5 июня окончательно решил, что мероприятие пройдет в Сочи.

Прием заявок на участие начался 10 сентября. Регистрация волонтеров стартовала 25 октября и продолжится по февраль 2017 года. В августе утвердили официальный логотип мероприятия — это разноцветная ромашка и голубь. Программу фестиваля утвердят в марте 2017 года.

По данным на январь, заявки на участие в фестивале подали более 20 тыс. человек.

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