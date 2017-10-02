Вениамин Кондратьев проведет рабочий день в Туркменистане

Губернатор Кубани в составе официальной делегации, возглавляемой президентом России Владимиром Путиным, 2 октября проведет ряд деловых встреч.

Ожидается, что Путин и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов рассмотрят ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные проблемы.

По итогам переговоров запланировано подписание российско-туркменских договоров. В частности, планируется заключение соглашения о сотрудничестве между Кубанью и Туркменистаном, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вернуться на ленту

Источник