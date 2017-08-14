Вениамин Кондратьев провел личный прием граждан

Встреча с жителями состоялась 14 августа в региональной приемной Президента России в Краснодаре.

На мероприятии присутствовали руководители профильных министерств и ведомств, главы муниципальных образований. Губернатор рассмотрел вопросы пяти заявителей.

Так, Лидия Воробьева из Тихорецкого района попросила помощи главы региона в восстановлении водопроводных сетей по улице Краснопартизанской в станице Фастовецкой. По словам заявительницы, здесь проживают многодетные семьи и ветераны, а вода систематически отсутствует.

По словам главы муниципального образования Анатолия Перепелина, улица включена в краевую программу, подготовлена проектно-сметная документация, согласно которой до конца ноября аварийный участок длиной 1 км будет полностью заменен.

Как заметил губернатор, такая проблема — не единичная в крае, в целом до 80% сетей находятся в изношенном состоянии.

«Много лет на проблему с коммунальными сетями никто не обращал внимания, а здесь нужна системная работа. Сегодня мы в целом по краю ежегодно меняем до 5% сетей. Необходимо обеспечить наших жителей чистой водой, с хорошим напором и без перебоев», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Еще один вопрос, касающийся сферы ЖКХ, был поднят жительницей станицы Темижбекской Кавказского района. По ее словам, поселению необходима модульная котельная. Существующая — стала нерентабельной и работает только зимой, в летнее время у жителей отсутствует горячая вода.

Как уточнил министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства края Александр Волошин, в настоящее время в станице ведутся строительно-монтажные работы, планируется, что до 9 ноября будет запущена новая современная модульная котельная.

Кроме того, в ходе приема граждан речь шла о газификации жилых домов в переулке Победы станицы Ленинградской. Губернатор подчеркнул, что такие вопросы должны решаться вовремя и систематически.

«В крае высокая степень газификации, а в некоторых селах люди все еще ждут, пока у них появится газ. Наша задача — поддержать жителей. Программа газификации дворов должна быть не на бумаге, а в реальной жизни», — акцентировал Вениамин Кондратьев.

Также во время личного приема граждан поднимались вопросы строительства многофункциональной спортивно-игровой площадки в хуторе Гречаная Балка Калининского района и проведения капитального ремонта кровли Федоровского культурно-досугового центра в станице Федоровской Абинского района, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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