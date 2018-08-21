Вениамин Кондратьев провел прием граждан

С вопросами ремонта дороги и системы водоснабжения обратились к губернатору жители Кубани.

Транспортная артерия, ведущая к станице Ленинградской, уже много лет требует ремонта. Из-за выбоин на полотне к местным жителям отказывается ехать такси, скорая помощь с трудом пробиралась к больным. На ремонт не хватало средств. Глава региона поручил решить этот вопрос до 10 сентября.

«Таких улиц Мира, к сожалению, в нашем крае немало. Название у нее красивое, светлое — Мира. А на самом деле — ни пройти, ни проехать. У меня в первую очередь вопрос к коллегам, почему мы доводим улицы до такого состояния. Почему вовремя их не ремонтировать? Тогда мы не будем огромные деньги тратить на капитальный ремонт. А не проще, допустим, подходить к текущему ремонту более качественно? Тогда бы мы не допустили такого коллапса. Тоже здесь вопрос системного подхода. Своевременно принятые меры дорожниками — или кто отвечает за дорожное хозяйство — они бы не привели к капитальным ремонтам», — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Обратилась с просьбой и жительница Брюховецкого района. Вода в хутор Гарбузовая Балка поступает с перебоями. Эту проблему местные власти решают уже десять лет. Но все это — временные меры. Вениамин Кондратьев назначил ответственных лиц и поручил начать работы по ремонту системы водоснабжения в марте следующего года.

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