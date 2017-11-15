Вениамин Кондратьев провел совещание с участием дольщиков

Заседание прошло 15 ноября в администрации края. На нем утвердили план завершения строительства домов, сроки сдачи которых сильно затянуты.

В большинстве случаев по ним уже разработаны дорожные карты. В совещании приняли участие дольщики и главы городов, в которых насчитали больше всего долгостроев. Это Краснодар, Сочи, Анапа и Новороссийск. Работой по решению проблемы губернатор остался недоволен.

«Работа по выходу из этой ситуации, по достраиванию домов на уровне муниципальных образований и на уровне края ведется крайне неэффективно. Это правда. Слабо, я считаю, ведется поиск тех инвесторов, которые будут достраивать. Вместе тогда давайте понимать: неважно, будет это администрация тех муниципальных образований, где проблема существует, краевая администрация, непосредственно дольщики — весь спектр рассматривайте, лишь бы была гарантия, что дом достроят», — сказал Вениамин Кондратьев.

Президент Владимир Путин уже поручил правительству разработать механизм, который позволит полностью отказаться от долевого строительства в России.

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