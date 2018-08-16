Вениамин Кондратьев провел встречу с гендиректором «Магнита» Ольгой Наумовой

Стороны обсудили перспективы развития производственных площадок, а также взаимодействие с местными производителями.

Как отметил в начале встречи губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, «Магнит» является давним надежным партнером региона.

«Принципиально важно, чтобы «Магнит» и дальше оставался не только одним из крупнейших налогоплательщиков региона, но и социально ориентированной компанией. Все ваши проекты были знаковыми, они направлены на поддержку людей, которые у вас работают. Надеюсь, эти традиции будут приумножены», — подчеркнул губернатор.

Ольга Наумова подтвердила, что Кубань является ключевым регионом для компании.

«Штаб-квартира «Магнита» находится в крае и никаких радикальных изменений мы не предполагаем. Это стратегически важный для нас регион, именно здесь мы тестируем технологии, пилотируем проекты, запускаем новые форматы магазинов», — подчеркнула она.

Наумова отметила, что в индустриальном парке планируется открытие кондитерского цеха и комбината хлебопродуктов. Благодаря этому до конца года создадут 800 рабочих мест.

Особое внимание «Магнит» продолжит уделять работе с местными поставщиками. Их доля в общем ассортименте составляет более 30%. Компания не только реализует местную продукцию в крае, но и расширяет ее присутствие в других субъектах. В прошлом году объем продаж кубанских товаров через магазины сети за пределами региона составил 22 млрд рублей. В текущем году таких показателей достигли уже за первые шесть месяцев.

Вице-губернатор Василий Швец напомнил, что первые фермерские витрины появятся именно в «Магнитах». Кроме того, стороны обсудили развитие проекта «Сделано на Кубани» и выделение на полках торговых точек продукции под данным брендом.

Глава региона отметил, что в сложившейся экономической обстановке сотрудничество региональных предприятий и крупной торговой компании имеет особое значение.

«Это позволяет краевым производителям уверенно смотреть в завтрашний день. Местная продукция — это гарантия качества и доступной цены», — подчеркнул Кондратьев.

Губернатор также обратил внимание на необходимость развития розничной торговли в отдаленных населенных пунктах края. У их жителей должна быть возможность выбора качественной продукции. Наумова отметила, что именно на Кубани реализуется пилотный проект компании по открытию розничных точек в почтовых отделениях, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на должность директора «Магнита» назначили экс-главу «Пятерочки» Ольгу Наумову.

Основатель «Магнита» Сергей Галицкий в феврале покинул компанию. Он продал практически все свои акции группе ВТБ.

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